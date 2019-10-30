Столтенберг заявил об изменении формата сотрудничества с Украиной

Нынешнее партнерство Украины и НАТО заключается в трех форматах сотрудничества, скоро они будут объединены. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
"У нас долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени мы адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Мы решили снова усилить наше сотрудничество в различных областях и, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом. У нас есть Комплексный пакет помощи, инструмент годовых национальных программ и Комиссия Украина-НАТО. Это три формата, в которых происходит наше взаимодействие. Сейчас мы хотим скоординировать эти три формата, сделав их более связанными и согласованными", - заявил Столтенберг.
Генсек НАТО напомнил, что в рамках сотрудничества альянса с Украиной проводятся совместные учения, обмен информацией, практическая подготовка военнослужащих на кораблях.
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