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Столтенберг заявил об изменении формата сотрудничества с Украиной

Столтенберг заявил об изменении формата сотрудничества с Украиной - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
30.10.2019, 16:33

В отношениях Украины и НАТО есть три формата сотрудничества, которые будут объединены, сказал генсек альянса

Нынешнее партнерство Украины и НАТО заключается в трех форматах сотрудничества, скоро они будут объединены. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени мы адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Мы решили снова усилить наше сотрудничество в различных областях и, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом. У нас есть Комплексный пакет помощи, инструмент годовых национальных программ и Комиссия Украина-НАТО. Это три формата, в которых происходит наше взаимодействие. Сейчас мы хотим скоординировать эти три формата, сделав их более связанными и согласованными", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что в рамках сотрудничества альянса с Украиной проводятся совместные учения, обмен информацией, практическая подготовка военнослужащих на кораблях.

  • Сегодня Североатлантический совет НАТО начал двухдневный визит в Украину. Представители 29 государств-членов НАТО вместе со Столтенбергом сегодня поехали в Одессу, завтра будут в Киеве.
  • 31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на заседании комиссии Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

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