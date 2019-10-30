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В НАТО прокомментировали разведение войск в Золотом

В НАТО прокомментировали разведение войск в Золотом - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
30.10.2019, 15:00

В Альянсе позитивно оценивают динамику мирного разрешения конфликта на Донбассе, однако настаивают: РФ обязана вывести войска из Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Одессе заявил, что Альянс позитивно оценивает действия по разведению войск, которые направлены на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

"Мы приветствуем новые инициативы и новую динамику, которую начал президент Зеленский, направленную на мирное решение конфликта. И мы поддерживаем эти усилия", - ответил журналистам генсек НАТО.

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Столтенберг добавил, что полноценному урегулированию мешает препятствование деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности атаки на их беспилотники. Он также подчеркнул, что Россия несет ответственность за выполнение Минских договоренностей – и должна вывести свои войска с украинской территории.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за выполнение Минских соглашений. Она должна вывести все свои вооруженные силы и всех своих офицеров с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - подытожил он.

  • Вчера в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.
  • Сегодня в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли жилые дома в Золотом за день до начала разведения. Относится ли обстрелянная территория к участку разведения, в штабе не уточнили.

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