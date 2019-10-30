Разведение сил. ОБСЕ зафиксировала обстрелы возле Петровского

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 28 октября зафиксировали нарушения режима прекращения огня недалеко от участка, где запланировано разведение войск во временно оккупированном Петровском (41 км к югу от Донецка, - ред.). Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"Пребывая примерно в 2 км к северу от Петровского, команда миссии слышала шесть выстрелов из стрелкового оружия примерно в 1–1,5 км к юго-востоку и один выстрел из стрелкового оружия в пределах 1–2 км к югу", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ добавили, что, патрулируя приблизительно в 2 км к востоко-северо-востоку от Богдановки (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели один взрыв от артиллерийского снаряда в пределах 3–5 км к северо-северо-западу.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края", - уточнили в ОБСЕ.