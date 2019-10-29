В штабе ООС сказали, когда начнется разведение возле Петровского

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Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября. Об этом в комментарии Новостям Донбасса сообщил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Он сказал, что украинская сторона ждет семидневного периода тишины, чтобы начать разведение. Последний обстрел в районе Петровского, по словам Бонадаря, был 28 октября.

"В случае режима тишины разведение у Петровского может начаться 4-5 ноября", - сказал он.

Сегодня, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск.