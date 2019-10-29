Разведение войск в Золотом началось - штаб ООС

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

дополнено

29 октября в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В штабе объясняют, что разведение стало возможным после недели "тишины" на участке разведения. Обстрел боевиков, о котором сообщали днями ранее, был зафиксирован на другом участке линии разграничения.

Штаб ООС заверяет: отвод войск не ослабит оборонных возможностей украинских подразделений, а власть примет все необходимые меры для защиты местного населения.

UPD. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook, что о начале разведения войск уведомили трехстороннюю контактную группу в Минске.

Сегодня утром министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в Золотом якобы началось разведение сил , однако штаб ООС сначала опроверг эту информацию в комментарии корреспонденту LIGA.net.

Читайте также: Билецкий - Зеленскому: Ветераны останутся в Золотом - видео