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Разведение войск в Золотом началось - штаб ООС

Разведение войск в Золотом началось - штаб ООС - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
29.10.2019, 13:27

Начало разведения зафиксировала и мониторинговая миссия ОБСЕ

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29 октября в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В штабе объясняют, что разведение стало возможным после недели "тишины" на участке разведения. Обстрел боевиков, о котором сообщали днями ранее, был зафиксирован на другом участке линии разграничения.

Штаб ООС заверяет: отвод войск не ослабит оборонных возможностей украинских подразделений, а власть примет все необходимые меры для защиты местного населения.

UPD. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook, что о начале разведения войск уведомили трехстороннюю контактную группу в Минске.

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Золотое разведение
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