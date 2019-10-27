Билецкий - Зеленскому: Ветераны останутся в Золотом - видео

Глава партии Национальный корпус Андрей Билецкий записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором прокомментировал вчерашнее общение главы государства с людьми, которые представились добровольцами, в поселке Золотое Луганской области. Видео размещено на аккаунте Билецкого в Youtube.

Он назвал людей, с которыми вчера дискутировал президент, ветеранами и заверил, что они останутся в Золотом.

"Ветераны останутся в Золотом, потому что они имеют такое право, право на личное мнение, которое они выражают президенту этой страны. Они заработали это право своей кровью. Они имеют право находиться не в Киеве - в Офисе президента или удобной квартире. Они имеют право находиться в Золотом, чтобы наши позиции, которые были кровью отвоеваны, не сдавались", - заявил Билецкий.

По словам экс-нардепа, "все услышали угрозы" со стороны Зеленского. "Но, если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас есть такие признаки, выкинуть оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не выйдет - там будет 10 тысяч", - убежден лидер Нацкорпуса.

Справка. Вчера было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Когда мужчина попытался рассказать президенту о требованиях участников акций против формулы Штайнмайера, Зеленский ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции". Позже в штабе ООС заявили, что люди в военной форме, с которыми общался президент, находятся в Золотом нелегально.

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