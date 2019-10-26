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Зеленский: Некоторые разговоры в Золотом оказались эмоциональными

Зеленский: Некоторые разговоры в Золотом оказались эмоциональными - Фото
Фото: facebook.com/zelenskiy95
26.10.2019, 18:35

После поездки президент заявил, что "все хотят мира, все готовы к разведению"

Президент Владимир Зеленский в Facebook рассказал о своей поездке в Золотое Луганской области, где запланировано разведение сил.

По словам президента, он провел в Золотом двое суток, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые продолжают работать.

"Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - написал Зеленский.

Также он рассказал о вооруженных людях, которые приехали в Золотое чтобы не допустить разведения сил.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить", - написал Зеленский.

Он в который раз заверил, что "капитуляции не будет в любом случае".

Ранее сегодня было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Зеленский попросил его "убрать оружие", которое, по словам помощника президента Андрея Ермака, "есть в доме". На что человек ответил, что они якобы все делают по закону.

После этого в штабе операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме находятся в Золотом с оружием нелегально, и этому будет дана надлежащая правовая оценка

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Владимир Зеленский Донбасс Золотое разведение
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