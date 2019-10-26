Зеленский посетил военных в Золотом: видео

Президент Владимир Зеленский посетил военных на участке разведения сил в Золотом. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"После возвращения из Японии президент Зеленский направился на Донбасс, уже второй день он находится в Золотом, где и заночевал. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по поводу разведения войск. Подробности поездки будут предоставлены завтра в развернутом видео", - заявила она.
На YouTube также появилось видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое.
На видео зафиксирован разговор президента с одним из добровольцев, который просил главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера".
Зеленский заявил, что он не получал никаких предложений о встрече: "Какие люди? Фамилии ты мне можешь сказать? Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".
Читайте также: Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем