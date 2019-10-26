Зеленский посетил военных в Золотом: видео

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Президент приехал узнать "настроения по поводу разведения войск"

Президент Владимир Зеленский посетил военных на участке разведения сил в Золотом. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"После возвращения из Японии президент Зеленский направился на Донбасс, уже второй день он находится в Золотом, где и заночевал. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по поводу разведения войск. Подробности поездки будут предоставлены завтра в развернутом видео", - заявила она. 

На YouTube также появилось видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое.

На видео зафиксирован разговор президента с одним из добровольцев, который просил главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера". 

Зеленский заявил, что он не получал никаких предложений о встрече: "Какие люди? Фамилии ты мне можешь сказать? Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".

  • Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, Золотое, юлия мендель
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