Зеленский анонсировал разведение войск еще на двух участках

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговорная группа по Донбассу в Минске договорилась о разведении сил и средств еще на двух участков в Донбассе. Об этом он сказал на брифинге во вторник вечером.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этого есть ситуация Станице Луганской, где состоялось успешное разведение войск", - заявил Зеленский.

По его словам, мост в районе пункта пропуска в Станицы Луганской планируют достроить в конце ноября.

26 июня началось разведение войск в Станице Луганской .

разведение войск в Станице Луганской 14 сентября Зеленский предложил развести войска по всей линии разграничения. До этого он предлагал после Станицы произвести отвод в районе Петровского и Золотого.

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