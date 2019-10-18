Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем

Вооруженные Силы Украины в рамках процесса разведения войск в Донбассе не намерены сдавать собственные позиции. Об этом заявил заместитель командующего операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает hromadske.
"Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется и то, что предлагается осуществить в будущем, является определенными шагами к реальному прекращению боевых действий. Пять лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - заявил он.
По словам Бондаря, успех разведения войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом не будет решающим шагом для дальнейшго урегулирования конфликта. Это, считают в ООС, всего лишь шаг для движения дальше.
"Пока разведение сил и средств произошло только в Станице Луганской. Но позиции, которые оборудуются у Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены", - сказал Бондарь. И заверил: разведение войск военные не воспринимают как капитуляцию.
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