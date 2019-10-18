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Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем

Замкомандующего ООС о разведении войск: Сдавать позиции не будем - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
18.10.2019, 22:06

По словам Бондаря, военные не воспринимают разведение сил как капитуляцию

Вооруженные Силы Украины в рамках процесса разведения войск в Донбассе не намерены сдавать собственные позиции. Об этом заявил заместитель командующего операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает hromadske.

"Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется и то, что предлагается осуществить в будущем, является определенными шагами к реальному прекращению боевых действий. Пять лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - заявил он.

По словам Бондаря, успех разведения войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом не будет решающим шагом для дальнейшго урегулирования конфликта. Это, считают в ООС, всего лишь шаг для движения дальше.

"Пока разведение сил и средств произошло только в Станице Луганской. Но позиции, которые оборудуются у Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены", - сказал Бондарь. И заверил: разведение войск военные не воспринимают как капитуляцию.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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