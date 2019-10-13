Разведение войск: ОБСЕ сообщила о ситуации в Петровском

беспилотник обсе

В районе Петровского беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил трех боевиков (один из них имел при себе длинноствольное оружие), которые загружали бревна на тележку примерно в 90 метрах к западу от восточного края участка разведения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, они везли тележку в южном направлении к позиции террористов в пределах участка разведения.

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"За пределами участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четыре ряда (с примерно 50 углублениями) на южной окраине Петровского, ориентировочно в 400 метрах к востоку от восточного края участка разведения, а также впервые зафиксировал 500 м траншею на расстоянии около 280 метров к западу от западного края участка разведения", - уточнили в пресс-службе.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

роцесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. 8 октября сообщалось , что п

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