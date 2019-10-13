Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Разведение войск: ОБСЕ сообщила о ситуации в Петровском

Разведение войск: ОБСЕ сообщила о ситуации в Петровском - Фото
беспилотник обсе
13.10.2019, 09:57

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал новые позиции террористов во временно оккупированном Петровском

В районе Петровского беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил трех боевиков (один из них имел при себе длинноствольное оружие), которые загружали бревна на тележку примерно в 90 метрах к западу от восточного края участка разведения. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, они везли тележку в южном направлении к позиции террористов в пределах участка разведения.

Читайте также: Разведение войск и добровольцы: что происходит в Золотом - ОБСЕ

"За пределами участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четыре ряда (с примерно 50 углублениями) на южной окраине Петровского, ориентировочно в 400 метрах к востоку от восточного края участка разведения, а также впервые зафиксировал 500 м траншею на расстоянии около 280 метров к западу от западного края участка разведения", - уточнили в пресс-службе.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Читайте также: Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход

Напишите нам
боевики обсе Петровское разведение сил развдение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 