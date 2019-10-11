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Разведение войск и добровольцы: что происходит в Золотом - ОБСЕ

Разведение войск и добровольцы: что происходит в Золотом - ОБСЕ - Фото
Фото: twitter.com/HromadskeUA
11.10.2019, 07:28

По данным ОБСЕ, наблюдатели видели в Золотом 80 невооруженных лиц, из которых около 25 были в военных формах

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 9 октября добровольцев и сотрудников полиции на участке разведения в Золотом. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Перед зданием военно-гражданской администрации в населенном Золотое-1 (61 км к западу от Луганска, - ред.) и на расположенной рядом автостоянке, примерно в 4 км к северо-северо-западу от северного края участка разведения, наблюдатели видели около 20 полицейских.

Они также заметили четыре гражданских автомобиля и один фургон, в каждом из которых пребывали как минимум четыре человека в военной форме без знаков различия.

"Указанные транспортные средства на большой скорости двигались в направлении блокпоста Вооруженных сил Украины на северном краю участка разведения в районе Золотого. На блокпосте команда СММ зафиксировала присутствие примерно 80 невооруженных лиц (мужчин в возрасте от 20 до 30 лет), из которых около 25 были в военных формах, с государственными флагами Украины и плакатом с надписью "Мы останемся в Золотом", - отметили в ОБСЕ.

Наблюдатели видели около 30 вооруженных полицейских, около 30 вооруженных сотрудников Государственной пограничной службы Украины, около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины и два бронеавтомобиля (КрАЗ Кугуар, на одном был установлен крупнокалиберный пулемет) на северном крае участка разведения, а также одну бронированную санитарную машину (МТ-ЛБ-С) и 15 военных грузовиков вблизи блокпоста ВСУ севернее участка разведения.

На южном краю участка разведения в районе Золотого наблюдатели видели сем боевиков, выгружавших из грузовика спутниковую антенну и другое оборудование на блокпосте.

  • 9 октября на блокпосту в Кременной произошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами.
  • Позже полиция пропустила добровольцев и ветеранов через блокпост в Кременной.

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