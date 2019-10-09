На блокпосту произошла потасовка между полицией и добровольцами

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведение сил. Об этом сообщает Hromadske.
Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропускают.
Добровольцы требуют пропустить их, в результате возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.
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На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.— hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019
відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk
Один из полицейских пострадал, его забрали медики.
Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной уже около четырех километров.
В пресс-службе ГУ Нацполиции в Луганской области пока не комментируют происходящее. "Официальной информации нет. Нет связи, не могу не с кем связаться там", - отметила LIGA.net спикер областной Нацполиции Татьяна Погукай, пообещав сообщить детали, как будет такая возможность.
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