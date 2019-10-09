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На блокпосту произошла потасовка между полицией и добровольцами

На блокпосту произошла потасовка между полицией и добровольцами - Фото
Фото: hromadske.ua
09.10.2019, 13:13

По предварительной информации, травмы получил один полицейский

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведение сил. Об этом сообщает Hromadske.

Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропускают.

Добровольцы требуют пропустить их, в результате возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.

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Один из полицейских пострадал, его забрали медики.

Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной уже около четырех километров.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Луганской области пока не комментируют происходящее. "Официальной информации нет. Нет связи, не могу не с кем связаться там", - отметила LIGA.net спикер областной Нацполиции Татьяна Погукай, пообещав сообщить детали, как будет такая возможность.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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Золотое видео добровольцы Кременная
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