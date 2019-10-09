На блокпосту произошла потасовка между полицией и добровольцами

Фото: hromadske.ua

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведение сил. Об этом сообщает Hromadske.

Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропускают.

Добровольцы требуют пропустить их, в результате возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.

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На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

Один из полицейских пострадал, его забрали медики.

Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной уже около четырех километров.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Луганской области пока не комментируют происходящее. "Официальной информации нет. Нет связи, не могу не с кем связаться там", - отметила LIGA.net спикер областной Нацполиции Татьяна Погукай, пообещав сообщить детали, как будет такая возможность.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

роцесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. 8 октября сообщалось , что п

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