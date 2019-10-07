Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход

Фото: Facebook / Сергей Плахотник

Проблема разведения войск на участке у Петровского в Донецкой области состоит в том, что украинские военные по-настоящему оставят свои позиции, а гибридная армия якобы будет имитировать отвод. Об этом у себя в Facebook пишет комбат из 93-й бригады Сергей Плахотник.

"Покажите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех ребят и потом нескольких батальонов строились те позиции. Основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары будут имитировать уход с никому не нужной Викторовки, и отойдут именно на Петровское, - рассказал Плахотник.

По его словам, "на предмет настроений жителей этого села и соседней Стылы иллюзий быть не может".

4 октября у президента Владимира Зеленского заявили, что на следующей неделе "представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться, что местным жителям ничто не угрожает". Через сутки пресс-релиз подправили, убрав оттуда "чтобы лично убедиться, что местным жителям ничто не угрожает".

Петровское на карте региона:





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1 октября в Минске сообщили, что процесс разведения на участках в Золотом и Петровском якобы начнется 7 октября. Это также анонсировал президент Владимир Зеленский, который уверен, что в Станице Луганской разведение уже состоялось, и предложил сделать то же самое по всей линии разграничения.

Как уточнил журналист Юрий Бутусов, Плахотник - "один из самых опытных наших комбатов, ветеран войны в Афганистане и в войны с РФ, командовал 20-м отдельным мотопехотным батальоном и 3-м батальоном 93-й бригады".

Плахотник руководил боями за Марьинку, оборонял Богдановку, сейчас на позициях в Верхнеторецком.

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