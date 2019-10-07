Яременко о боевиках: Решат остаться без оружия - пусть остаются

Боевики российско-террористических войск в Луганске (скриншот)

В той части минских соглашениях, где указано, что на ныне оккупированной РФ территории востока Украины должна быть создана "народная милиция", речь не идет о том, чтобы эти отряды сформировать из боевиков гибридных российских войск в ОРДЛО. Об этом заявил РБК-Украина нардеп фракции Слуга народа Богдан Яременко.

"Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти", - пояснил он.

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Отвечая на вопрос, что делать в период "вывода иностранных войск с территории Донбасса" с местными коллаборационистами РФ, которые воевали против Украины, Яременко заявил, что "это проблема России и этих людей".

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, то есть захваченные РФ территории, - ред.) без оружия - пусть остаются", - сказал глава комитета Рады по международным отношениям.

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