Яременко исключил возможность референдума о статусе ОРДЛО

Депутат фракции Слуга народа Богдан Яременко исключил возможность проведения всеукраинского референдума о законе об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству заявил в эфире Право на владу на канале 1+1.
По его словам, законопроект будет рассматриваться в комитетах парламента - и этом процесс будет открытым для общественности.
"В законе о референдуме потребности нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными в том, что происходит", - отметил Яременко.
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