Яременко исключил возможность референдума о статусе ОРДЛО

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фракции Слуга народа Богдан Яременко исключил возможность проведения всеукраинского референдума о законе об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству заявил в эфире Право на владу на канале 1+1.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в комитетах парламента - и этом процесс будет открытым для общественности.

"В законе о референдуме потребности нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными в том, что происходит", - отметил Яременко.

3 октября Яременко заявил , что президент Владимир Зеленский не намерен отчитываться перед Радой о ходе переговоров с Кремлем по требованию партий Европейская солидарность и Голос .

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