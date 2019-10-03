Яременко: Зеленский не будет отчитываться о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен отчитываться перед Радой о ходе переговоров с Кремлем по требованию партий Европейская солидарность и Голос. Об этом политик написал в Facebook.

Яременко отметил, что согласно статье 106 Конституции президент является ключевым представителем страны на международной арене, а потому, считает нардеп, президент должен отчитывать перед Радой по мере необходимости, которую он сам определяет.

"Отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент", - объяснил Яременко.

Кроме того, он добавил, что Зеленский уже разъяснил свою позицию главам фракций. По словам Яременко, президент имеет "полное право" выбирать тактику и стратегию ведения переговоров, а опубликование этой тактики может быть "не всегда полезным".

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

Владимир Зеленский Украина согласовала формулу Штайнмайера На следующий день президент объяснил главам фракций , какие это влечет за собой геополитические последствия. Однако выступить с разъяснениями перед парламентом глава государства отказался.

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