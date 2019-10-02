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Зеленский провел совещание с главами фракций и Слугой народа

Зеленский провел совещание с главами фракций и Слугой народа - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
02.10.2019, 10:42

Заседание Рады задерживается уже на 40 минут

Президент Владимир Зеленский провел в Верховной Раде совещание с фракцией Слуга народа, сообщили LIGA.net источники во фракции.

Перед встречей с депутатами от СН Зеленский разговаривал с лидерами парламентских фракций.

Встреча с фракцией проходила в закрытом от прессы режиме, в зале, где обычно проводятся заседания согласительного совета Рады.

Присутствующие на встрече депутаты рассказали LIGA.net, что Зеленский объяснил фракции, что именно было согласовано 1 октября в Минске. "Очень популярно пояснил, кто, что и зачем подписал", - отметил нардеп от СН.

После встречи депутаты отказываются общаться с прессой. Николай Тищенко лишь сказал, что "Зрады нет", - сообщает корреспондент LIGA.net.

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Слуга народа Владимир Зеленский совещание с фракцией
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