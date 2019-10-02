Арахамия рассказал о встрече Зеленского с главами фракций Рады

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На закрытой встрече президента Владимира Зеленского с главами фракций обсуждалась ситуация после согласования Украиной формулы Штайнмайера, но это пока что закрытая информация, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в общении с журналистами.

"Мы провели закрытую встречу со всеми главами фракций, они услышали напрямую то, что мы не можем сейчас сказать обществу", - сказал Арахамия.

Арахамия рассказал, что сейчас происходит подготовка к встрече лидеров стран нормандской четверки, и она не может быть "в прямом эфире", поскольку это повышает риск срыва переговоров. Он заверил, что никто не собирается жертвовать интересами Украины, но, по мнению Арахамии, если народ Украины делегирует власть, то "хотя бы какой-то период времени он должен доверять".

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