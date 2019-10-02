Воевать, заморозить, дать автономию или отделить: опрос по ОРДЛО

Более половины опрошенных украинцев поддерживают невоенные меры урегулированию ситуации с временно оккупированным Россией Донбассом, хотя растет процент тех, кто выступает за продолжение военных действий до победы Украины. Это видно по результатам социологического исследования, проведенного группой Рейтинг.
34% опрошенных выступают за замораживание конфликта: прекращение боевых действий и признание захваченных Россией территорий востока временно оккупированными.
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23% респондентов - за предоставление ОРДЛО статуса автономии в составе Украины.
Столько же - 23% - выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.
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