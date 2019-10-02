Воевать, заморозить, дать автономию или отделить: опрос по ОРДЛО

Танки ВСУ на востоке (скриншот из видеозаписи)

Более половины опрошенных украинцев поддерживают невоенные меры урегулированию ситуации с временно оккупированным Россией Донбассом, хотя растет процент тех, кто выступает за продолжение военных действий до победы Украины. Это видно по результатам социологического исследования, проведенного группой Рейтинг.

34% опрошенных выступают за замораживание конфликта: прекращение боевых действий и признание захваченных Россией территорий востока временно оккупированными.

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23% респондентов - за предоставление ОРДЛО статуса автономии в составе Украины.

Столько же - 23% - выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Опрос проведен 21-25 сентября 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

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