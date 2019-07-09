Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 12:33

Хотят ли украинцы мира в Донбассе "любой ценой": опрос

Хотят ли украинцы мира в Донбассе "любой ценой": опрос - Фото
Дорога в ОРДЛО (фото - пресс-служба ОБСЕ / Евгений Малолетка)

Такой вариант "компромисса", утверждают социологи, не поддерживается избирателями ни одной из основных партий

Украинцы считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, предусмотренных минскими соглашениями. Об этом говорится вы выводах к совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова.

Установление мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев. Большинство - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".

Меньше всего за такой вариант избиратели партий Голос (10%) и Евросолидарность (7%), больше всего - Оппозиционной платформы/За життя (36,5%). Но даже 44% избирателей ОПЗЖ считают, что "для мира следует идти на компромиссы, но не на все".

Наименее приемлемые для граждан Украины (причем во всех регионах) компромиссы:

- местные выборы на условиях боевиков: неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%;
- полная амнистия участникам боевых действий против Украины: неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%;
- формирования силовых органов ОРДЛО только из местных: неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%.

Преимущественно неприемлемые:

- внесения изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного: неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%;
- согласие на особые политические и экономические отношения ОРДЛО с Россией: неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%;
- принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины: неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%.

Мнения в динамике:

А вот насчет проведения прямых переговоров с главарями террористов общественное мнение разделено: 41% граждан считают это приемлемым и столько же - 41% - неприемлемым. Больше поддерживают такие переговоры на востоке (54% - приемлемо, 33% - нет) и на юге (68% и 20%).

Прекращение торгово-транспортной блокады ОРДЛО считают приемлемым 32% украинцев, неприемлемым - 48%.

Опрос проведен по запросу посольства Нидерландов с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, опрос, русский язык, центр Разумкова, деминициативы, амнистия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 