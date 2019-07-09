Хотят ли украинцы мира в Донбассе "любой ценой": опрос

Дорога в ОРДЛО (фото - пресс-служба ОБСЕ / Евгений Малолетка)

Украинцы считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, предусмотренных минскими соглашениями. Об этом говорится вы выводах к совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова.

Установление мира в Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% украинцев. Большинство - 49% - считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все".

Меньше всего за такой вариант избиратели партий Голос (10%) и Евросолидарность (7%), больше всего - Оппозиционной платформы/За життя (36,5%). Но даже 44% избирателей ОПЗЖ считают, что "для мира следует идти на компромиссы, но не на все".

Наименее приемлемые для граждан Украины (причем во всех регионах) компромиссы:

- местные выборы на условиях боевиков: неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%;

- полная амнистия участникам боевых действий против Украины: неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%;

- формирования силовых органов ОРДЛО только из местных: неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%.

Преимущественно неприемлемые:

- внесения изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного: неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%;

- согласие на особые политические и экономические отношения ОРДЛО с Россией: неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%;

- принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины: неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%.

Мнения в динамике:

А вот насчет проведения прямых переговоров с главарями террористов общественное мнение разделено: 41% граждан считают это приемлемым и столько же - 41% - неприемлемым. Больше поддерживают такие переговоры на востоке (54% - приемлемо, 33% - нет) и на юге (68% и 20%).

Прекращение торгово-транспортной блокады ОРДЛО считают приемлемым 32% украинцев, неприемлемым - 48%.

Опрос проведен по запросу посольства Нидерландов с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.