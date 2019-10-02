Вырос процент украинцев, для которых Россия - агрессор: опрос

C весны постепенно растет процент украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. Это видно по результатам социологического исследования, проведенного группой Рейтинг.
Весной тех, кто считает РФ агрессором, было 62-63%, сейчас таких 68%. Полгода назад тех, кто не считает Россию агрессором, было 27-28%, сейчас - 23%.
Процент "не определившихся" держится примерно на уровне 10%.
Если на западе и в центре не менее 70% считают РФ агрессором, то на юге таких - половина, а на востоке - 40%.
47% опрошенных на востоке не считают РФ агрессором; это единственный регион, где число опрошенных с таким мнением выше числа тех, кто считает РФ агрессором.
Смотрите опрос: Сколько украинцев идентифицируют себя гражданами страны