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Вырос процент украинцев, для которых Россия - агрессор: опрос

Вырос процент украинцев, для которых Россия - агрессор: опрос - Фото
Фото: ЕРА
02.10.2019, 14:12

Процент тех, кто на шестом году войны так и не определился, Россия - агрессор или нет, держится плюс-минус на одном уровне - каждый десятый

C весны постепенно растет процент украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. Это видно по результатам социологического исследования, проведенного группой Рейтинг.

Весной тех, кто считает РФ агрессором, было 62-63%, сейчас таких 68%. Полгода назад тех, кто не считает Россию агрессором, было 27-28%, сейчас - 23%.

Процент "не определившихся" держится примерно на уровне 10%.

Если на западе и в центре не менее 70% считают РФ агрессором, то на юге таких - половина, а на востоке - 40%.

47% опрошенных на востоке не считают РФ агрессором; это единственный регион, где число опрошенных с таким мнением выше числа тех, кто считает РФ агрессором.

  • Опрос проведен 21-25 сентября 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.
  • Результат аналогичного опроса от КМИС за июль-2019: "66,5% - РФ - агрессор", 23,9% - "Россия - не агрессор". КМИС в ноябре-2018: 63% и 22% соответственно.

Смотрите опрос: Сколько украинцев идентифицируют себя гражданами страны

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