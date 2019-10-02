Вырос процент украинцев, для которых Россия - агрессор: опрос

Фото: ЕРА

C весны постепенно растет процент украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. Это видно по результатам социологического исследования, проведенного группой Рейтинг.

Весной тех, кто считает РФ агрессором, было 62-63%, сейчас таких 68%. Полгода назад тех, кто не считает Россию агрессором, было 27-28%, сейчас - 23%.

Процент "не определившихся" держится примерно на уровне 10%.

Если на западе и в центре не менее 70% считают РФ агрессором, то на юге таких - половина, а на востоке - 40%.

47% опрошенных на востоке не считают РФ агрессором; это единственный регион, где число опрошенных с таким мнением выше числа тех, кто считает РФ агрессором.

Опрос проведен 21-25 сентября 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Результат аналогичного опроса от КМИС за июль-2019: "66,5% - РФ - агрессор", 23,9% - "Россия - не агрессор". КМИС в ноябре-2018: 63% и 22% соответственно.

Смотрите опрос: Сколько украинцев идентифицируют себя гражданами страны