Большинство украинцев считает Россию страной-агрессором

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Большинство населения Украины считает Россию страной-агрессором. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

С тем, что Россия – агрессор, согласились 66,5% опрошенных. Не считают так 23,9% населения.

Во время интервью респондентам предлагалось выбрать, с каким из двух утверждений они согласны в большей степени: "Россияне, украинцы и белорусы живут теперь в разных государствах, но их объединяет много общего в их истории и культуре и в будущем они останутся близкими народами" или "Россияне, украинцы и белорусы не только живут теперь в разных государствах, но и по-разному устраивают свою жизнь, развивают свою культуру и со временем удаляются друг от друга".

Мнения населения разделились почти поровну: 47,1% считают, что они останутся близкими народами, а 45,9% - что удалятся.

Аналогичный вопрос задавался в 2012 году. Для корректности сравнений из обеих выборок (за 2012 и 2019 годы) убрали Донбасс (поскольку в 2012 году опрос охватывал всю территорию), а из выборки 2012 года был убрали Крым. С 2012 года стало меньше тех, кто считает, что народы останутся близкими, - с 55,4 %% до 44,9%. Стало больше тех, кто считает, что они будут удаляться друг от друга, - с 38,4% до 48,1%.

Месяц назад результаты похожего совместного опроса опубликовали центр Социс и Комитет избирателей Украины. Согласно ему, 55,9% украинцев считают реальной угрозу от России. 31,9% респондентов считают, что "угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена".