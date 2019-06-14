Опрос: сколько украинцев считают реальной угрозу от России

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55,9% украинцев считают реальной угрозу от страны-агрессора России. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра Социс и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня 2019 года.

Социологи отметили, что 31,9% респондентов считают, что "угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена".

Фото: socis.kiev.ua

12,3% украинцев отказались отвечать или не знали, какие выбрать вырианты.

Опрос проводился методом интервью "face-toface" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

Социс - это организация, которая ориентирована на экс-главу фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Игоря Грынива.

16 мая 2019 года результаты совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг показали, что 40,3% украинцев позитивно относятся к стране-агрессору России и 12,6% позитивно относятся к ее президенту Владимиру Путину.