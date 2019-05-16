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16.05.2019, 13:30

Соцопрос показал, сколько украинцев позитивно относятся к Путину

Соцопрос показал, сколько украинцев позитивно относятся к Путину - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Более 40% украинцев, опрошенных социологами, позитивно относятся к стране-агрессору, почти 13% позитивно относятся к Путину

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40,3% украинцев позитивно относятся к стране-агрессору России и 12,6% позитивно относятся к ее президенту Владимиру Путину. Таковы результаты совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг.

9,2% респондентов заявили, что очень позитивно относятся к России, 31,4% - скорее позитивно, 31,4% - скорее негативно, 28% - очень негативно.

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12,6% опрошенных заявили, что позитивно относятся к Путину, 65,6% - негативно, 16,6% - нейтрально, 4,7% - затруднились ответить, 0,4% ответили, что не знают такого.

53% позитивно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, 11,7% - негативно, 30,5% - нейтрально, 4% - затруднились ответить, 4% ответили, что не знают такого.

К президенту США Дональду Трампу позитивно относятся 22,6% опрошенных, 21,3% - негативно, 45,9% - нейтрально, 8,5% - затруднились ответить. 1,6% заявили, что не знают, кто это.-

Почти столько же - 1,5% - не знают, кто такая Ангела Меркель. 41,3% опрошенных ответили, что позитивно относятся к канцлеру Германии, 13,5% - негативно, 36,7% - нейтрально, 6,9% - затруднились ответить, 1,5% ответили, что не знают такой.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Согласно тому же опросу, за партию Слуга народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать на парламентских выборах осенью(среди всех опрошенных 29,5%), за Оппозиционную платформу/За життя – 10,9% (8,1%), Блок Петра Порошенко – 10,6% (7,8%), Батькивщину – 9,1% (6,7%).

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