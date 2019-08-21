Опрос. Сколько украинцев идентифицируют себя гражданами страны

Иллюстративное фото: depositphotos.com

65% жителей страны заявили, что идентифицируют себя в первую очередь гражданами Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

"Сохраняется значительный процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь гражданином Украины. В 2010 году тех, кто мог себя так назвать, было 57%, а в этом году - 65%", - уточнили социологи.

Читайте также: Сколько в стране патриотов и сколько - за независимость: опрос

Нажмите для увеличения

Фото: ratinggroup.ua

По данным опроса, "гражданин Украины", как идентификатор, является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время на западе таких респондентов больше всего - 72%, в центре выбрали эту альтернативу - 66%, на юге - 62%, на востоке - 51%.

Также он более характерен для младших респондентов и мужчин.

Отмечается, что в этом году зафиксировано наименьшее за время исследований число тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (15%), также уменьшилось количество тех, кто выбрал бы альтернативу "просто человек" (18% в этом году, 29% - в прошлом году).

Немного вырос относительно прошлого года процент тех, кто назвал бы свою национальность (16%).

Опрос проводился среди 2000 жителей Украины от 18 лет и старше методом формализованного интервью (face-to-face) с 7 по 12 августа 2019 года. Ошибка репрезентативности исследования составила не более 2,2%.

22 марта 2019 года сообщалось, что за последний год с 52% до 48,5% уменьшилась доля тех украинцев, кто считает, что войну в Донбассе первыми начали сепаратисты и страна-агрессор Россия.

Читайте также: Опрос: 68% украинцев считают Россию агрессором - инфографика