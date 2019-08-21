Сколько в стране патриотов и сколько - за независимость: опрос

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Патриотами своей страны считают себя 83% опрошенных украинцев: этот показатель почти не поменялся за год. Результаты социологического опроса за август 2019 года опубликовала группа Рейтинг.

Каждый девятый опрошенный (11%) заявил, что не считает себя патриотом Украины. Шесть процентов респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

Как уточнили в Рейтинге, в 2019-м по сравнению с предыдущими годами зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на вопрос "считаете ли себя патриотом" - 60%.

Аналитики говорят, что во всех макрорегионах страны общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на западе их 86%, в центре - 85%, на востоке - 79%, на юге - 78%.

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В этом году зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашения независимости Украины, если бы такой выбор предстал перед ними сейчас - 82% (на западе - 92%, в центре - 85%, на юге - 75%, на востоке - 69%).

В 2012-м таких было 62%. Только 12% не голосовали бы в 2019 году за независимости станы, и все те же 6% затруднились с ответом.

Относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость Украины, среди старшего поколения и бедных слоев населения, уточнили в Рейтинге.

Социологи говорят, что .

Опрос проведен 7-12 августа 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по методу личного формализованного интервью. Погрешность - не выше 2,2%.

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