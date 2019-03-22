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22.03.2019, 06:19

Опрос: половина украинцев считают, что войну в Донбассе начала РФ

Опрос: половина украинцев считают, что войну в Донбассе начала РФ - Фото
кремль Depositphotos

По данным опроса КМИС, каждый третий украинец не может определиться, кто первым начал войну на востоке

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За последний год с 52% до 48,5% уменьшилась доля тех украинцев, кто считает, что войну в Донбассе первыми начали сепаратисты и страна-агрессор Россия. Об этом говорится в соцопросе Киевского международного института социологии на заказ ОО Детектор Медиа.

Доля тех, кто считает, что войну начала Украина, составляет 17% (против 15% в феврале 2018).

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При этом, каждый третий украинец (35%) "не может определиться со своим мнением" по вопросу, кто первым начал войну.

Также за последний год с 43% до 38% стало меньше тех, кто считает, что в Крыму и на захваченных территориях Донбасса преследуются украиноязычные граждане и патриоты.

"Зато с 10% до 15,5% стало больше украинцев, которые считают, что в Украине преследуются этнические русские и русскоязычные граждане", - говорится в сообщении.

В случае агрессии РФ в Керченском проливе 44% украинцев считают, что российские пограничники атаковали украинских моряков. Зато 19% убеждены, что украинские моряки провоцировали их.

Еще 37% украинцев "не определились со своим мнением" по этому вопросу. 

"В вопросе военного положения 51% считают, что объявление военного положения не имело под собой реальной почвы в виде агрессии со стороны России и было выгодно украинским политикам в подготовке к выборам", - отмечается в сообщении. Считают обоснованным его введения - 24% опрошенных.

Всеукраинский социологический опрос проводился с 9 по 20 февраля 2019 года. Было проведено 2042 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины, кроме временно территорий временно оккупированного Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,8% для показателей.

В январе 2019 года 68% украинцев согласно опросу соцгруппы Рейтинг считали Россию страной-агрессором.

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Теги: Детектор Медиа, Россия, война, опрос, кмис, агрессия рф
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