Яременко: РФ может диктовать нам условия - ее войска здесь

Богдан Яременко (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/YouTube)

Решающее слово в подготовке нового закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО останется за Верховной Радой, но будут учтены и условия, которые выдвигает Россия и международные посредники, заявил вчера журналистам глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции Слуга народа Богдан Яременко.

"Нет никаких сомнений, что окружение президента примет участие в работе (над новым законом - ред.), поскольку они являются участниками переговоров с Российской Федерацией, носителями знания, какие условия очерчиваются и международными посредниками, и РФ, как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку ее войска находятся на нашей территории", - сказал Яременко.

При этом он подчеркнул, что участие президентских советников и сотрудников ОП будет консультативным, они смогут вносить предложения, но решающее слово останется за парламентом. "Именно депутаты должны сначала в комитетах рассмотреть и проголосовать, поддержать или нет, а потом в зале Верховной Рады", - сказал Яременко.

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