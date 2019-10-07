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Мы не сможем отказаться от Штайнмайера без последствий - нардеп

Мы не сможем отказаться от Штайнмайера без последствий - нардеп - Фото
Богдан Яременко
07.10.2019, 08:45

Богдан Яременко заявил, что согласование формулы Штайнмайера несет в себе политические обязательства

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.  

По словам Яременко, согласованная в Минске формула Штайнмайера теперь несет для Украины политические обязательства. 

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - заявил депутат. 

Яременко уточнил, что письмо второго президента Леонида Кучмы специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию.

"Если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - объяснил он.

По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной формулы Штайнмайера, но не обязана быть дословной.

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формула штайнмайера леонид кучма богдан яременко
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