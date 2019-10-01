Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском

Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.
По его словам, разведение сил начнется в понедельник, 7 октября. Сайдик отметил, что такое решение было принято по требованию нормандской четверки. "И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - сказал он.
Также Сайдик отметил прогресс в вопросе восстановления моста в Станице Луганской, а также назвал недопустимым недавнее ранение пятерых детей от гранаты в ОРЛО.
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