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Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском

Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском - Фото
Дорога в Золотое (Фото: ОБСЕ)
01.10.2019, 21:08

О разведении сил и средств сегодня договорились на переговорах в Минске. Информацию об этом подтвердил президент

Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.

По его словам, разведение сил начнется в понедельник, 7 октября. Сайдик отметил, что такое решение было принято по требованию нормандской четверки. "И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - сказал он.

Также Сайдик отметил прогресс в вопросе восстановления моста в Станице Луганской, а также назвал недопустимым недавнее ранение пятерых детей от гранаты в ОРЛО.

  • Сегодня на брифинге Зеленский анонсировал разведение войск еще на двух участках в Донбассе: Петровское (Донецкая область) и Золотое (Луганская область). Ранее жители Золотого-4, которое попадает под отведение, высказались против ухода ВСУ из поселка - смотреть видео.
  • Также президент сообщил, что Украина согласилась на внедрение формулы Штайнмайера. В ОБСЕ позже пояснили, как именно принималось это решение.

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Золотое Петровское Донбасс разведение войск обсе
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