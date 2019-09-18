Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ в Минске заблокировала разведение в Золотом и Петровском

РФ в Минске заблокировала разведение в Золотом и Петровском - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
18.09.2019, 21:50

По мнению украинской стороны, такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках

Российская сторона на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске заблокировала определение возможной даты разведения войск в районе Золотого и Петровского. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Однако российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения", - написала она.

По мнению украинской стороны, такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

Представитель Украины также заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий. Олифер перечислила эти условия.

Напишите нам
Золотое минск Петровское леонид кучма разведение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 