РФ в Минске заблокировала разведение в Золотом и Петровском

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

Российская сторона на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске заблокировала определение возможной даты разведения войск в районе Золотого и Петровского. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Однако российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения", - написала она.

По мнению украинской стороны, такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

Представитель Украины также заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий. Олифер перечислила эти условия.