Радио Свобода: Жители Золотого не хотят отвода ВСУ - видео

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По словам военных, которые несут службу в Золотом-4, идею разведения не поддерживает половина жителей поселка

Жители поселка Золотое-4 Луганской области не поддерживают идею разведения сил в районе их населенного пункта и вывода подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом идет речь в репортаже программы Радио Свобода Донбасс.Реалии.

"Мы боимся, что те (пророссийские боевики, - ред.) придут к нам", - говорит одна из местных жительниц, также выражая опасение возможным попаданием поселка в "серую зону".

Другая женщина вовсе говорит, что на украинской территории не должно быть разведения войск. "Потому что это украинская земля", - заявила она. И сразу добавляет: ВСУ можно двигаться только в сторону границы с РФ на свою законную территорию.

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"У нас все люди могут подняться, чтобы не отпустить отсюда украинские войска. Мы станем рядом возле них, но мы не отпустим войска с украинской территории. Мы чувствуем себя в безопасности. Если отсюда уйдут войска, мы будем в опасности. Тут будет настоящая мясорубка. Потому что оккупанты все равно сюда зайдут", - убеждена местная жительница.

Она отмечает, что террористы продолжают вести провокативный огонь по позициям украинских войск, которые располагаются в районе Золотого-4.

Сами военнослужащие также говорят об опасности отвода войск в районе Золотого-4, допуская, что враг этим воспользуется и зайдет в поселок. "Половина села против того, чтобы разводили войска", - сказал один из бойцов.

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Теги: Золотое, разведение войск, Донбасс, ВСУ, украинские военные
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