Кравченко: Готовимся к отводу войск по всей линии разграничения

Владимир Кравченко (Фото: пресс-служба ООС)

Подготовка к разведению войск проходит по всей линии разграничения в Донбассе, заявил командующий операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отведению войск вдоль всей линии разграничения", - рассказал Кравченко. Такое задание, по его словам, определено начальником генштаба, министром обороны и президентом.

"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан, но, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - заявил Кравченко.

Также Кравченко сообщил, что в Станице Луганской идут подготовительные работы к восстановлению моста, скоро запланировано запустить автобус. Командующий ООС выразил надежду, что районы около Золотого и Петровского тоже будут демилитаризованы, следующим шагом после Станицы Луганской.

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