Нормандский формат. В Луганске техники боевиков стало меньше

Центр Луганска (фото - LIGA.net)

На улицах временно оккупированного Луганска в последние дни военной техники боевиков практически не видно. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации.

Источники предположили, что возможно это связано с разведением войск и восстановлением моста в Станице в Луганской.

"На улицах сейчас почти не видно людей в военной форме", - сказал луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

Фото: LIGA.net

Он уточнил, что город практически пустеет к вечеру. "Ездят преимущественно машины "полиции". Но людей немного, действует комендантский час, его пока не отменили. Живем шестой год так", - добавил луганчанин.

Фото: LIGA.net

Другой собеседник подчеркнул, что многие "ждут мира с приходом Зеленского".

По данным ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали танки боевиков недалеко от аэропорта временно оккупированного Луганска. "17 танков (Т-64 - восемь единиц, Т-72 - девять единиц) находятся в аэропорту к югу от Луганска», - отметили в пресс-службе миссии.