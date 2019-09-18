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Нормандский формат. В Луганске техники боевиков стало меньше

Нормандский формат. В Луганске техники боевиков стало меньше - Фото
Центр Луганска (фото - LIGA.net)
18.09.2019, 12:02

Появились фото захваченного гибридными войсками РФ города

На улицах временно оккупированного Луганска в последние дни военной техники боевиков практически не видно. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации.

Источники предположили, что возможно это связано с разведением войск и восстановлением моста в Станице в Луганской.

"На улицах сейчас почти не видно людей в военной форме", - сказал луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

Фото: LIGA.net

Он уточнил, что город практически пустеет к вечеру. "Ездят преимущественно машины "полиции". Но людей немного, действует комендантский час, его пока не отменили. Живем шестой год так", - добавил луганчанин.

Фото: LIGA.net

Другой собеседник подчеркнул, что многие "ждут мира с приходом Зеленского".

По данным ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали танки боевиков недалеко от аэропорта временно оккупированного Луганска. "17 танков (Т-64 - восемь единиц, Т-72 - девять единиц) находятся в аэропорту к югу от Луганска», - отметили в пресс-службе миссии.

  • 25 августа сообщалось, что выдача российских паспортов по упрощенной системе в целом не повлияла на рост цен на недвижимость во временно оккупированном Луганске.

 

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Владимир Зеленский боевики Луганск фото комендантский час
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