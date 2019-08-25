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Как российские паспорта в Донбассе повлияли на цены недвижимости

Как российские паспорта в Донбассе повлияли на цены недвижимости - Фото
Фото: depositphotos.com
25.08.2019, 10:55

Риэлторы в оккупации рассказали о ценах на квартиры в Луганске

Выдача российских паспортов по упрощенной системе в целом не повлияла на рост цен на недвижимость во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщили сегодня LIGA.net несколько риэлторов в городе на правах анонимности.

"Многие тут думали, что цены подскочат, но этого не произошло", - рассказала риэлтор Оксана.

По ее словам, в некоторых районах города отмечается незначительное снижение цен.

"Например, если раньше хорошую трехкомнатную квартиру в мебелью на востоке (восточные кварталы, - ред.)  можно было продать за $14 тыс, то сейчас за нее предлагают не больше $12 тыс", - уточнила она.

Другой собеседник добавил, что в центре за "двушку" с новой мебелью предлагают $15 тыс (ранее $17 тыc, - ред.)

"Получается, что эти бумажки (российские паспорта, - ред.) – это фиговый листок. Думали, что сюда еще больше станет приезжать "вата" (жители с пророссийскими настроениями, - ред.), но пока ажиотажа покупателей не наблюдается", - подчеркнул он.

  • 20 ноября сообщалось, что фейковые выборы главаря боевиков террористической организации ЛНР во временно оккупированном Луганске снизили цены на недвижимость на 10-15%. 
  • 29 апреля 2019 года опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

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