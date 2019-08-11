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Паспорта РФ в Донбассе: очереди, взятки и недовольства

Паспорта РФ в Донбассе: очереди, взятки и недовольства - Фото
Фото: depositphotos.com
11.08.2019, 09:00

Жители в оккупации рассказали LIGA.net о ситуации в городах Донбасса

Во временно оккупированном Алчевске люди подают документы для получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели 9 августа видели около 30 человек, мужчин и женщин разного возраста, стоявших в очереди перед зданием. Женщина 35 лет из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только по 4–5 заявлений в день.

"Мужчина 25 лет сказал, что подает документы для получения "паспорта", выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, члены патруля миссии видели женщину 55 лет, мальчика 14 лет и трех мужчин 25–35 лет, которые вышли из данного здания с "паспортами" "ЛНР" в руках".

Источники LIGA.net сегодня сообщили, что получить псевдопаспорт террористов в Луганске проще, чем, например, в захваченном гибридными войсками РФ Донецке. "Если сравнивать, то получение "паспортов" "ЛНР" быстрее в Луганске, чем у нас. Тут это очень дорого, большие очереди, многим это не нравится", - сказал дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности. При этом он не стал называть суммы взяток.

Другой собеседник в Луганске уточнил, что также отмечаются большие очереди для оформления "документов", необходимых для получения российских паспортов. "Некоторые (сотрудники "паспортных столов райотделов", - ред), конечно, на этом наживаются. Говорят, что можно "решить" проблему по ускоренному варианту. Цена вопроса для "паспорта" "ЛНР" – от 3 000 рублей (около 1500 грн, - ред.), российского - дороже в два раза", - объяснил он.

29 апреля 2019 года опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что происходит в оккупированных городах

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Донбасс Луганск Донецк алчевск взятки паспорт рф
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