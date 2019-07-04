Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.07.2019, 12:36

Паспорта РФ в Донбассе: что происходит в оккупированных городах

Паспорта РФ в Донбассе: что происходит в оккупированных городах - Фото
Фото: depositphotos.com

Местные жители в оккупации рассказали LIGA.net о ситуации в городах Донбасса

В Алчевске люди подают документы для получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Алчевске, что в 40 километрах к западу от Луганска, члены патруля миссии видели примерно 45 человек, мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 70 лет, ожидавших в очереди вблизи здания. "Две женщины 50 лет, которые стояли в очереди, сообщили наблюдателям, что ожидают, чтобы подать документы для получения "паспортов ЛНР", а потом планируют подать документы для получения паспортов Российской Федерации", - отметили в пресс-службе миссии.

По информации источников LIGA.net, в захваченном гибридной армией РФ Луганске также отмечаются очереди для оформления "документов", необходимых для получения российских паспортов.

"Пока из моих знакомых никто паспорт рашки так не получил и не ездил за ним туда. Говорят, что силовикам уже дали (боевикам, - ред.). Остальные "желающие" ждут", - сказал собеседник на правах анонимности.

Другой источник LIGA.net в Донецке добавил, что некоторые жители возмущены тем, то нужно специально оформлять паспорт боевиков. "Они, таким образом на нас зарабатывают и затягивают все специально", - объяснил местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.  Он уточнил, что несмотря "на всю бумажную волокиту, желающих иметь российское гражданство не становится меньше".

Ранее опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: "Морковка для остолопов": что говорят в Луганске о паспортах РФ

Отправить:
Распечатать:
Теги: паспорта РФ, Донбасс, Луганск, обсе, Донецк, алческ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 