Паспорта РФ в Донбассе: что происходит в оккупированных городах

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В Алчевске люди подают документы для получения так называемых паспортов террористической организации ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Алчевске, что в 40 километрах к западу от Луганска, члены патруля миссии видели примерно 45 человек, мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 70 лет, ожидавших в очереди вблизи здания. "Две женщины 50 лет, которые стояли в очереди, сообщили наблюдателям, что ожидают, чтобы подать документы для получения "паспортов ЛНР", а потом планируют подать документы для получения паспортов Российской Федерации", - отметили в пресс-службе миссии.

По информации источников LIGA.net, в захваченном гибридной армией РФ Луганске также отмечаются очереди для оформления "документов", необходимых для получения российских паспортов.

"Пока из моих знакомых никто паспорт рашки так не получил и не ездил за ним туда. Говорят, что силовикам уже дали (боевикам, - ред.). Остальные "желающие" ждут", - сказал собеседник на правах анонимности.

Другой источник LIGA.net в Донецке добавил, что некоторые жители возмущены тем, то нужно специально оформлять паспорт боевиков. "Они, таким образом на нас зарабатывают и затягивают все специально", - объяснил местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности. Он уточнил, что несмотря "на всю бумажную волокиту, желающих иметь российское гражданство не становится меньше".

Ранее опрошенные LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта РФ.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.



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