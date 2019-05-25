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25.05.2019, 18:47

"Морковка для остолопов": что говорят в Луганске о паспортах РФ

"Морковка для остолопов": что говорят в Луганске о паспортах РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Некоторые местные жители в оккупации говорят, что ситуация в Луганске напоминает "болото, где ничего не меняется"

Боевики усиливают пропаганду с целью принуждения получения российских паспортов во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации на правах анонимности.

По словам луганчанки Марины, ситуация в городе сейчас напоминает "болото, в котором ничего не меняется".

Другой проукраински настроенный собеседник рассказал, что в его жизни ничего не изменится с появлением российского гражданства.

"У меня проблемы никакие не решаются с появлением российского паспорта, поэтому в моей жизни ничего не изменится. Говорят, что те, кто возьмет российский паспорт, якобы будут получать российскую пенсию. Это - очередная замануха, "морковка для остолопов", иначе не скажешь", - подчеркнул он.

Он считает, что те, кто запустил упрощенную систему гражданства в ОРДЛО, специально таким образом "издеваются и провоцируют ситуацию".

"Это так они издеваются над теми, кто остался нормальный тут. Очередная нам подножка, это - настоящее предательство (Украины, - ред.), именно так видят эту ситуацию те, кто умнее", - добавил он.

Опрошенные ранее LIGA.net проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта страны-оккупанта. Пророссийски настроенные жители выстраиваются в очереди. 

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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Теги: паспорта РФ, Луганск, морковка, болото
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