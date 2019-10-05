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Зеленский провел встречу по ситуации в Золотом и Петровском

Зеленский провел встречу по ситуации в Золотом и Петровском - Фото
Владимир Зеленский на совещании по безопасности в Донбассе (Фото - пресс-служба президента)
05.10.2019, 22:11

Президент подчеркнул, что безопасность украинцев, особенно в зоне разведения войск, для него приоритетный вопрос

Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной вопросам безопасности и обороны, сообщает пресс-служба президента.

На встрече присутствовали начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, глава МИД Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Обсуждалась ситуация безопасности в Донбассе, в частности, в районах Золотого и Петровского, где запланировано разведение войск. 

В ОПУ заявили, что на следующей неделе представители власти "посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться, что местным жителям ничто не угрожает".

На встрече также обсудили строительство моста рядом со Станицей Луганской, где ранее был открыт временный переход.

Также президент заверил, что никакие льготы для военных, которые защищали страну, не отменят, и в бюджете на следующий год предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Читайте статью: Трещины под ногами: сможет ли Зеленский вывести страну с тонкого льда

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Владимир Зеленский Донбасс Золотое станица луганская Петровское разведение войск
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