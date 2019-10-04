Линия разграничения. В Станице открыли обходной мост - фото

Сегодня ввели в эксплуатацию временный обходной мост на линии разграничения в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1.

В течение следующих дней строители продолжат работы на разрушенном участке моста: запланирован демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов. Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

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