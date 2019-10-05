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Боевики обстреляли участок разведения войск в Золотом

Боевики обстреляли участок разведения войск в Золотом - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
05.10.2019, 19:36

Начало разведения войск планируется в понедельник, ему должна предшествовать неделя тишины

В нарушение минских соглашений сегодня гибридная российская армия намеренно обстреляла участок предполагаемого разведения сил в районе Золотого, сообщает штаб операций объединенных сил.

Обстрел велся из запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 82 мм.

Разведение войск в Золотом и Петровском анонсировал президент Владимир Зеленский 1 октября. Начало этого процесса запланировано на 7 октября, ему должна предшествовать неделя тишины на участках. Таким образом, противник уже нарушил условия разведения.

Читайте статью: Трещины под ногами: сможет ли Зеленский вывести страну с тонкого льда

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Золотое разведение войск
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