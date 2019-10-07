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Пристайко объяснил позицию по разведению войск в Донбассе

Пристайко объяснил позицию по разведению войск в Донбассе - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.10.2019, 12:58

Глава МИД уточнил сроки разведения войск в Золотом и Петровском

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не рекомендует боевикам прикрываться разведением войск в Донбассе, чтобы занять новые позиции. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Сегодня должно было начаться разведение и, действительно, об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как конкретно на этом участке сохраняется мир, и не происходит обстрелов", - отметил он.

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Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо ждать, когда пройдет следующий период - семь дней тишины.

Пристайко уточнил, что разведение означает разведение "живых" сил ВСУ, но фортификационные сооружения остаются.

"Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того - не дай Бог, планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции и поверьте мне, мы не рекомендуем играться и пробовать такие шаги, попытаться прикрыться разведением, чтобы занять позиции или захватить какой-то город", - подчеркнул он.

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Донбасс Золотое Петровское вадим пристайко разведение войск
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