Пристайко объяснил позицию по разведению войск в Донбассе

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не рекомендует боевикам прикрываться разведением войск в Донбассе, чтобы занять новые позиции. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Сегодня должно было начаться разведение и, действительно, об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как конкретно на этом участке сохраняется мир, и не происходит обстрелов", - отметил он.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед

Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо ждать, когда пройдет следующий период - семь дней тишины.

Пристайко уточнил, что разведение означает разведение "живых" сил ВСУ, но фортификационные сооружения остаются.

"Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того - не дай Бог, планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции и поверьте мне, мы не рекомендуем играться и пробовать такие шаги, попытаться прикрыться разведением, чтобы занять позиции или захватить какой-то город", - подчеркнул он.

Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября. Начало этого процесса запланировано на 7 октября, ему должна предшествовать неделя тишины на участках.

3 октября участок разведения войск в Золотом был обстрелян минами.

5 октября обстрел в Золотом повторился.

Читайте также: Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход