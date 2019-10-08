В Донецкой ОГА объяснили, как будет происходить разведение войск

Фото: dn.gov.ua

Процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В Станице Луганской полностью завершен первый этап разведения войск, процесс разбора инженерных сооружений продолжается.

Разведение происходит на расстояние одного километра от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, который должны осуществлять обе стороны.

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За процессом следят наблюдатели ОБСЕ, а контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации на линии разграничения (СЦКК).

Три участка (Станица Луганская, Золотое, Петровское) имеют протяженность около трех километров из 410 километров общей линии разграничения.

Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.

Подразделения полиции остаются на территории разграничения. "Более того - подразделения полиции в районах разведения усиливаются. На территории разведения усиливается украинский состав СЦКК для мониторинга выполнения условий разведения совместно с ОБСЕ", - уточнили в пресс-службе.

В Донецкой облгосадминистрации заверили, что украинские войска не будут снижать уровня боевой готовности, чтобы в случае обострения и провокаций прекратить разведение войск.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

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