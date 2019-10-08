Добровольцы: Если Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что его бойцы не намерены покидать позиции, несмотря на анонсированное разведение войск. Об этом он рассказал в эфире PRIME:Муждабаев на телеканале ATR.

"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт.

По его словам, в добровольческой армии объявлена мобилизация, чтобы в случае опасности "не отдать Путину ни метра украинской земли".

Гергерт также заявил, что добровльцы намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако пока договориться о встрече им так и не удалось.

Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября.

анонсировал 7 октября разведение войск сорвалось из-за обстрелов со стороны боевиков

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что р азведение войск начнется только в случае недели тишины на участках.

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Видео: ATR