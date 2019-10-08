Добровольцы: Если Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи

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По словам заместителя командира добровольческой армии, его подопечные не намерены покидать позиций

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что его бойцы не намерены покидать позиции, несмотря на анонсированное разведение войск. Об этом он рассказал в эфире PRIME:Муждабаев на телеканале ATR.

"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт.

По его словам, в добровольческой армии объявлена мобилизация, чтобы в случае опасности "не отдать Путину ни метра украинской земли".

Гергерт также заявил, что добровльцы намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако пока договориться о встрече им так и не удалось.

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Видео: ATR

 

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Теги: Владимир Зеленский, Золотое, уда, добровольцы, украинская добровольческая армия, разведение войск, андрей гергерт
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