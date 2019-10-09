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Потасовка в Кременной: в МВД сообщили подробности

Потасовка в Кременной: в МВД сообщили подробности - Фото
Фото: twitter.com/HromadskeUA
09.10.2019, 16:18

Полицейские задержали двух человек, один правоохранитель получил телесные повреждения

На блокпосту в Кременной, где сегодня произошла потасовка между сотрудниками полиции и добровольцами, правоохранители задержали двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в Золотое, где планируется разведение войск.

Сотрудники полка Миротворец остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. "Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских", - уточнили в пресс-службе.

В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

В МВД подчеркнули, что, действуя в соответствии с законом о Нацполиции, спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух.

"Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли. Двух человек полицейские задержали", - отметили в пресс-службе.

Один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. После осмотра машины полицейские изъяли шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия.

"После проверки оружие будет возвращено владельцам. Сейчас ситуация находится под контролем", - добавили в МВД.

  • 9 октября на блокпосту в Кременной произошли столкновения между полицией и добровольцами, ветеранами.
  • Позже полиция пропустила добровольцев и ветеранов через блокпост в Кременной.
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