Потасовка в Кременной: в МВД сообщили подробности

На блокпосту в Кременной, где сегодня произошла потасовка между сотрудниками полиции и добровольцами, правоохранители задержали двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным МВД, к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в Золотое, где планируется разведение войск.
Сотрудники полка Миротворец остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. "Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских", - уточнили в пресс-службе.
В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.
В МВД подчеркнули, что, действуя в соответствии с законом о Нацполиции, спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух.
"Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли. Двух человек полицейские задержали", - отметили в пресс-службе.
Один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. После осмотра машины полицейские изъяли шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия.
"После проверки оружие будет возвращено владельцам. Сейчас ситуация находится под контролем", - добавили в МВД.