Потасовка в Кременной: в МВД сообщили подробности

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На блокпосту в Кременной, где сегодня произошла потасовка между сотрудниками полиции и добровольцами, правоохранители задержали двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в Золотое, где планируется разведение войск.

Сотрудники полка Миротворец остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. "Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских", - уточнили в пресс-службе.

В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

В МВД подчеркнули, что, действуя в соответствии с законом о Нацполиции, спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух.

"Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли. Двух человек полицейские задержали", - отметили в пресс-службе.

Один из задержанных - водитель автомобиля, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. После осмотра машины полицейские изъяли шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия.

"После проверки оружие будет возвращено владельцам. Сейчас ситуация находится под контролем", - добавили в МВД.