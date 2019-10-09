Полиция пропустила ветеранов через блокпост на пути в Золотое

Фото: twitter.com/HromadskeUA

Ветеранов, которые направляются в Золотое, чтобы помешать разведению сил, полиция пропустила через блокпост в городе Кременная Луганской области. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

Ветераны и добровольцы направляются в Золотое, где согласно достигнутым договоренностям должно произойти разведение сил. Они считают, что власть сдает украинские территории, и заявляют, что не покинут свои позиции.

Сегодня колонну ветеранов на блокпосту в городе Кременная остановила полиция. Правоохранители отказались пропускать ее дальше. Возникла потасовка, во время которой, по информации СМИ, были слышны выстрелы. В полиции пока не могут подтвердить эту информацию.

После этого на блокпост в Кременную приехал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, который с группой добровольцев уже находился в Золотом. Колонну пропустили. Сейчас ветераны движутся в направлении Золотого.