Зеленский о разведении войск: Ждем семь дней тишины, два уже есть

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы разведения войск в Донбассе на участках в Золотом и Петровском. Об этом он сказал на совместном брифинге после встречи с латвийским коллегой.
Зеленский напомнил о главном условии для разведения - продолжительном отсутствии обстрелов.
"Семидневный срок тишины - это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать семь дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которая должна сказать, что "да, семь дней не было выстрелов". На сегодня я знаю, что уже два дня у нас тишина. Будем верить, ждать, что семь дней будет тишина и тогда мы сможем говорить об отводе", - сказал президент.
Он добавил, что стремиться и хотеть мира должна не только Украина. "Я думаю, что это желание должно быть с каждой стороны", - сказал он.
Накануне ТКГ в Минске не смогла согласовать новый график разведения войск.
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