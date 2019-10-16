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Зеленский о разведении войск: Ждем семь дней тишины, два уже есть

Зеленский о разведении войск: Ждем семь дней тишины, два уже есть - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.10.2019, 15:28

Президент выразил надежду на устойчивое прекращение огня

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы разведения войск в Донбассе на участках в Золотом и Петровском. Об этом он сказал на совместном брифинге после встречи с латвийским коллегой.

Зеленский напомнил о главном условии для разведения - продолжительном отсутствии обстрелов.

"Семидневный срок тишины - это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы заседания в Минске. Поэтому мы будем ждать семь дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которая должна сказать, что "да, семь дней не было выстрелов". На сегодня я знаю, что уже два дня у нас тишина. Будем верить, ждать, что семь дней будет тишина и тогда мы сможем говорить об отводе", - сказал президент.

Он добавил, что стремиться и хотеть мира должна не только Украина. "Я думаю, что это желание должно быть с каждой стороны", - сказал он.

Накануне ТКГ в Минске не смогла согласовать новый график разведения войск.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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