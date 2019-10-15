ТКГ не согласовала новый график разведения сил в Донбассе - ОБСЕ

Участники трехсторонней контактной группы в Минске не смогли согласовать новый график разведения войск в Золотом и Петровском, но стороны не отказались от таких планов. Об этом по итогам сегодняшнего заседания сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.
"К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - сказал он.
Говоря о новых датах возможного разведения , он сказал, что "график обсуждался, но к консенсусу стороны не пришли".
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