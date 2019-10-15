ТКГ не согласовала новый график разведения сил в Донбассе - ОБСЕ

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Участники трехсторонней контактной группы в Минске не смогли согласовать новый график разведения войск в Золотом и Петровском, но стороны не отказались от таких планов. Об этом по итогам сегодняшнего заседания сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.

"К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - сказал он.

Говоря о новых датах возможного разведения , он сказал, что "график обсуждался, но к консенсусу стороны не пришли".

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

роцесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. 8 октября сообщалось , что п

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