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ТКГ не согласовала новый график разведения сил в Донбассе - ОБСЕ

ТКГ не согласовала новый график разведения сил в Донбассе - ОБСЕ - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)
15.10.2019, 19:16

Сайдик подчеркнул, что планы разведения остаются в силе

Участники трехсторонней контактной группы в Минске не смогли согласовать новый график разведения войск в Золотом и Петровском, но стороны не отказались от таких планов. Об этом по итогам сегодняшнего заседания сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.

"К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - сказал он.

Говоря о новых датах возможного разведения , он сказал, что "график обсуждался, но к консенсусу стороны не пришли".

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября. 
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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