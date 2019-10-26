Штаб ООС отреагировал на людей с оружием в Золотом

Скриншот с видео

В штабе операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме находятся в Золотом с оружием нелегально, и этому будет дана надлежащая правовая оценка. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Там заявили, что люди, которые общались сегодня с президентом Владимиром Зеленским в Золотом, представившись добровольцами, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, которые могут находиться в районе проведения операции.

В штабе отметили, что категории, которые могут находиться в зоне проведения ООС с оружием, четко прописаны в законе об операции объединенных сил.

"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Зеленский попросил его "убрать оружие", которое, по словам помощника президента Андрея Ермака, "есть в доме". На что человек ответил, что они якобы все делают по закону.

Как известно, в Золотом находится лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий со своими сторонниками. 9 октября на блокпосту в Кременной у них обнаружили оружие. Тогда полиция заявила, что изъяла оружие для проверки его легальности.